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الملك سلمان يوجه بسد احتياجات الأردن من الأكسجين الطبي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - الصورة الرسمية
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان يوجه بسد احتياجات الأردن من الأكسجين الطبي

مركز الملك سلمان سيقوم بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأوكسجين الطبي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية، وذلك بسبب جائحة كورونا "كوفيد - 19" .

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وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه بناء على التوجيه سيقوم المركز بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

وأضافت الوكالة أن هذا التوجيه يأتي امتدادا للعلاقات المتينة بين البلدين والدور الأخوي والإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام منذ بدء الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يمكن المساهمة في تلبيتها وتخفيف الأزمة الحادة في إمدادات الأكسجين التي تواجه الأشقاء في الأردن.

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