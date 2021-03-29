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معرض لكورونا في السعودية.. "إثراء" تقدم فرصة للعالم

إثراء
مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)

معرض لكورونا في السعودية.. "إثراء" تقدم فرصة للعالم

المعرض يقدم لمحة عامة عن تَكيف البشر مع الجائحة وعن التقارب الاجتماعي مع الإجراءات الاحترازية

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العربية.نت - نادية الفواز

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افتتح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) في الظهران المعرض الافتراضي "كوفيد-19"، والذي يأتي بعد مرور عام من جائحة فيروس كورونا وبدء الإجراءات الاحترازية في السعودية.

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ويضم المعرض، الذي يستمر لمدة عامين، مجموعة من المقتنيات والتذكارات المرتبطة بفترة الحجر المنزلي، والتي تجاوز أثرها حدود البلدان والثقافات واللغات، إلى جانب مجموعة من الأفكار والتجارب الشخصية التي مرَّ بها الأشخاص من جميع أنحاء العالم أثناء فترة انتشار الوباء.

المعرض يبحث التحديات

من جهتها، ذكرت رئيسة متحف إثراء، فرح أبو شلّيح، أن المعرض يعد فرصة للعالم للتفكير في التحديات التي ظهرت خلال فترة الحجر المنزلي، وذلك من خلال استعراض قصص ومشاركات وتجارب عاشها المجتمع بسبب الجائحة.

وأشارت إلى أن الفن يقوم دائماً بتعزيز التواصل بين الناس من خلال الثقافة، وتبادل الأمور المشتركة بيننا.

معرض إثراء في الظهران
معرض إثراء في الظهران

270 مشاركة في المعرض

يشار إلى أن المعرض جاء بدعوة مفتوحة لعشاق الفن في جميع أنحاء العالم، وقد تم تلقي المئات من المشاركات، اختيرت منها 270 مشاركة.

كما تؤكد المواضيع على مشاركة التجارب التي تضمنت الحظر الكامل والتباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه والعمل من المنزل، إضافةً إلى دعم أبطال الصحة والعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الأزمة.

وتشمل القطع الفنية مجموعة من العناصر التي تم استهلاكها بشكل يومي أثناء الأزمة، من أبرزها الآلات الموسيقية، والصور، والملاحظات والأعمال الفنية القديمة والجديدة.

كذلك استقبلت المبادرة مجموعة من المشاركات الفنية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، إضافةً إلى عدد من المشاركات من كلٍ أستراليا وماليزيا وألمانيا والولايات المتحدة ومصر والكويت وعُمَان والأردن والمملكة المتحدة والهند والسودان وبنغلاديش والفلبين وباكستان.

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