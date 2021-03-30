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السعودية: إنشاء دائرة مستقلة للتحقيق في جرائم البيئة

النيابة العامة السعودية

السعودية: إنشاء دائرة مستقلة للتحقيق في جرائم البيئة

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العربية.ت - مريم الجابر

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أصدر النائب العام في السعودي "سعود المعجب"، قرارًا بإنشاء دائرة تختص بالتحقيق في جرائم البيئة، وذلك انطلاقًا من مبادرتي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

وتختص الدائرة المستقلة في قضايا البيئة، وذلك بهدف تعزيز الحماية الجنائية لمكونات الطبيعة في ظل التنظيمات الحديثة، مثل نظام الزراعة الصادر مؤخرًا.

وتهدف هذه الخطوة للحد من الممارسات المؤثرة على البيئة، حيث سيكون من اختصاص الدائرة التحقيق في جميع الأنماط والسلوكيات الإجرامية التي تهدد المناخ.

وستتولى هذه الدائرة المستقلة الجديدة التحقيق في قضايا البيئة، وسيكون من بين اختصاصاتها التحقيق في جميع الأنماط والسلوكيات التي تهدد الاستقرار المناخي والاستدامة البيئية في ظل منظومة جزائية واحدة‏.

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