.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سفير السعودية في بغداد: زيارة الكاظمي غدا للمملكة مهمة وفي توقيت مهم

علما السعودية والعراق

سفير السعودية في بغداد: زيارة الكاظمي غدا للمملكة مهمة وفي توقيت مهم

سفير السعودية في بغداد عبد العزيز الشمري لـ العربية: الكاظمي سيبحث بزيارته للمملكة قضايا سياسية وأمنية واقتصادية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبدالعزيز الشمري، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غدا إلى المملكة مهمة وتأتي في توقيت مهم وسيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.

وشدد السفير في تصريح للعربية والحدث على أهمية العلاقة بين البلدين، مضيفاً أن هناك نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق وأن منفذ عرعر يعمل على مدار الساعة، وبخصوص هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة بالملعب الدولي هنالك اجتماعات مستمر لاستكمال إجراءات العمل وبخصوص المجلس التنسيقي بين المملكة والعراق هناك اجتماعات مستمرة وسيكون هناك اجتماع مهم بين رجال الأعمال قريبا بين البلدين.

العراق يتوقع مليار دولار من إعادة فتح منفذ عرعر مع السعودية اقتصاد اقتصاد العراق العراق يتوقع مليار دولار من إعادة فتح منفذ عرعر مع السعودية

وركزت الصحف العراقية، اليوم الثلاثاء، على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

واهتمت صحيفة "الزمان" العراقية بالاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي، حول مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأوضحت أنه تم خلال الاتصال بحث المبادرة التي تهدف للشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة السعودية في ذلك.

وأضافت أن السعودية تخطط لزراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود المقبلة، ما يعني زيادة مساحتها المغطاة بالأشجار الحالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

محمد بن سلمان يبحث مع الكويت والبحرين مبادرة الشرق الأوسط الأخضر محمد بن سلمان يبحث مع الكويت والبحرين مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
بالصور.. لقطات ساحرة لأسراب الفلامنغو عند ساحل القطيف بالصور.. لقطات ساحرة لأسراب الفلامنغو عند ساحل القطيف
هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان
الملك سلمان يوجه بسد احتياجات الأردن من الأكسجين الطبي الملك سلمان يوجه بسد احتياجات الأردن من الأكسجين الطبي
السعودية: تأجيل اختبار التحصيل الدراسي إلى شوال القادم السعودية: تأجيل اختبار التحصيل الدراسي إلى شوال القادم

قبل أن تذهب

كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟
كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟

اكتشف المزيد