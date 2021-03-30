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سفير فرنسا: لدينا علاقات تاريخية مع مكتبة الملك عبدالعزيز

من زيارة السفير الفرنسي لمكتبة الملك عبدالعزيز
من زيارة السفير الفرنسي لمكتبة الملك عبدالعزيز

سفير فرنسا: لدينا علاقات تاريخية مع مكتبة الملك عبدالعزيز

السفير الفرنسي يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الرياض ويتحدث عن "آفاق تعاون كبيرة وعظيمة بين الفرنسيين والمكتبة"

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العربية.نت - مريم الجابر

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عبر لودوفيك بوي سفير فرنسا بالرياض، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بالتعرف على "مشاهد من الثقافة العربية والإسلامية، وما تتضمنه من تنوع معرفي ومن حفاظ على القيم التراثية الأصيلة، وما تقدمه من ملامح تشكل هوية الثقافة الراهنة في المملكة العربية السعودية".

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له، الذي ضم مستشارة السفير للثقافة والملحق الثقافي الفرنسي، لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، ظهر اليوم، حيث كان في استقباله نائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم الزيد ومدير عام المكتبة الدكتور بندر المبارك.

من زيارة السفير الفرنسي لمكتبة الملك عبدالعزيز
من زيارة السفير الفرنسي لمكتبة الملك عبدالعزيز

وقد تفقد الوفد الفرنسي جنبات المكتبة المختلفة ومشروعاتها المتنوعة، وتجول في قاعات القراءة والاطلاع، وفي مكتبة الطفل وما تضمه من مسارح ومرافق وكتب متنوعة تعنى بالأطفال في مختلف مراحلهم العمرية.

كما زار الوفد معرض الخط العربي الذي تقيمه المكتبة والذي يضم مجموعة كبيرة من اللوحات والمقتنيات التي تبرز جماليات الخط العربي في مختلف عصوره. كما يضم المعرض اللوحات الفائزة بمسابقة الخط العربي التي عقدتها المكتبة بمناسبة اعتماد وزارة الثقافة العام 2021 "عام الخط العربي". ويحتوي المعرض كذلك على عدد من العملات والمسكوكات والمخطوطات المكتوبة بالخطوط العربية في العصور الإسلامية الأولى.

من زيارة السفير الفرنسي لمكتبة الملك عبدالعزيز
من زيارة السفير الفرنسي لمكتبة الملك عبدالعزيز
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وقال السفير لودوفيك بوي: "أنا سعيد جداً أن أكون اليوم في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الرياض، وهي أول زيارة لهذه المكتبة المشهورة دولياً، وسبق أن كنت في المغرب وزرت فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في الدار البيضاء (مؤسسة الملك عبدالعزيز للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية). ولدينا علاقات تاريخية بين فرنسا والمكتبة في مجال الترجمة والتعاون. ورأيت اليوم مكتبة كبيرة لديها الملايين من الكتب وأنشطة مهمة جداً خاصة في مجال الثقافة. وزرت معرض الخط العربي، وكان معرضاً جميلاً جداً في إطار عام الخط العربي 2021، وإن شاء الله سنعود ونحضر الجالية الفرنسية في المملكة معنا، فآفاق التعاون كبيرة وعظيمة بين الفرنسيين والمكتبة".

وقد أهدت المكتبة السفير الفرنسي مجموعة من إصداراتها باللغة الفرنسية ‏مثل كتاب "اكتشف المملكة العربية السعودية" باللغة ‏الفرنسية، وكتاب "ملامح وأماكن سعودية"، وكتاب "زيارة الأميرة أليس للمملكة العربية السعودية"، وكتاب "أحلام قادة المستقبل"، وكتاب "الجزيرة العربية حديقة الرسامين".

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