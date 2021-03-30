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هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

الموارد البشرية السعودية

هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

للموظفين المشمولين باللائحة بخمس ساعات يومية تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي الساعة الثالثة مساء

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العربية.نت - نادية الفواز

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حدد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهندس أحمد الراجحي ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، للموظفين المشمولين باللائحة بخمس ساعات يومية تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي الساعة الثالثة مساء.

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وأوضح الوزير في تعميمه الصادر يوم أمس الاثنين، أنه نظرًا لاستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مقرات العمل لمنع تفشي وباء كورونا، ومنها تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية، والالتزام بالبروتوكولات الوقائية في مقرات العمل في المستوى الاحترازي الأخضر وفق شروط أهمها ألا يتجاوز من يعملون عن بعد نسبة ۲٥%؜ من موظفي الجهة مع استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد، وفق تصنيف هيئة الصحة العامة (وقاية)، وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية، واستمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن واستمرار العمل بتعليق البصمة وتقسيم حضور الموظفين لمقرات العمل على 3 مجموعات يفصل بينها ساعة.

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