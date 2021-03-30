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ولي العهد السعودي يُجري اتصالا هاتفيا بسلطان عُمان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مناسبة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يُجري اتصالا هاتفيا بسلطان عُمان

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العربية.نت

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أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم بالسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وتم خلال الاتصال بحث التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما تضمنه إعلان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية، تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

وقد أبدى جلالة السلطان ترحيبه بمبادرات ولي العهد، ومساندة سلطنة عمان لكافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

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