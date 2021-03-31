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هكذا استعد 1200 فندق بمكة لاستقبال المعتمرين في رمضان

فنادق - السعودية

هكذا استعد 1200 فندق بمكة لاستقبال المعتمرين في رمضان

هاني العميري" لـ"العربية.نت": الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية، وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق

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العربية.نت - حامد القرشي تصوير - لؤي حزام

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يتأهب نحو 1200 فندق بمكة المكرمة لشهر رمضان المبارك، وسط تنافس في تقديم الخدمات للزوار والمعتمرين الذين يحرصون على قضاء أيام من الشهر الفضيل في رحاب البيت العتيق.

بهذا الصدد، توقع نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة وعضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة "هاني العميري" لـ"العربية.نت"، ارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق وارتفاع الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوق في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، نظير ما ستشهده مكة المكرمة خلال أيام وليالي الشهر الفضيل من انتعاش الحركة الاقتصادية، وتوافد العديد من الزوار والمعتمرين من داخل السعودية، وذلك لأداء مناسك العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا، وكذلك أداء صلاتي التراويح والتهجد في المسجد الحرام.

وقدر "العميري" أرباح الفنادق والنقل والمطاعم والتسوق في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك بنحو ثلاثة مليار ريال تقريبًا، وهناك أكثر من 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية، في حين أن حجوزات الفنادق التي ستشهد إقبالاً كبيرًا هي المنطقة المركزية كأفضل المناطق التي ينشدها المعتمر، وكذلك الفنادق والشقق المفروشة في الجميزة والمسفلة، بالإضافة إلى العزيزية والعتيبية والششة.

وأكد أن الفنادق ملتزمة بتطبيق الاشتراطات الصحية، وعملية التنظيف والتعقيم لكافة المرافق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد والفرز البصري.

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