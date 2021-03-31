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ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس اليمني وقوف المملكة مع اليمن وشعبه

محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس اليمني وقوف المملكة مع اليمن وشعبه

 ولي العهد السعودي يبحث باتصال هاتفي مع الرئيس اليمني الأوضاع في اليمن

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الرياض – العربية.نت 

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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في اليمن الشقيق، والتأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، وقد أكد الرئيس اليمني مجدداً دعم حكومته للمبادرة وأشاد بحرص السعودية على تحقيق السلام الدائم في اليمن وإرساء الأمن والاستقرار فيه.

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وفي هذا الصدد، أكد ولي العهد مواصلة السعودية وقوفها مع الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناة المواطنين، بتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية وكدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وقد ثمن الرئيس اليمني هذا الدعم السخي من حكومة المملكة لدعم حكومته والشعب اليمني والتخفيف من معاناته.

واستعرض الجانبان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى مواجهة التحديات البيئية، وقد أبدى الرئيس اليمني ترحيبه بهذه المبادرة، ومساندة اليمن للجهود كافة التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

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