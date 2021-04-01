التحالف: تدمير مسيرتين مفخختين للحوثي أطلقت نحو خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في السعودية.

وقال نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني.

كما أوضح التحالف، أن ميليشيات الحوثي تستمر في محاولاتها العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتعد جرائم حرب.

وأكد أن محاولات الميليشيا العدائية تم صدها وإحباطها.

استهداف المدنيين

وكان التحالف أعلن الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين، أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار محاولات ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مبيناً في الوقت نفسه أن التحالف سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، وفق القانون الدولي الإنساني.

كما أوضح أنه تم اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان.

هذا وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.