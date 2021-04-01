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الرياض.. القبض على مواطن دهس آخر مرتين حتى الموت

الرياض.. القبض على مواطن دهس آخر مرتين حتى الموت

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العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، تفاصيل مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص اعتدى على آخر بدهسه عمدا، والاعتداء عليه بعد ذلك، ودهسه مرة أخرى؛ ما تسبب في وفاته.

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وقال إن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الجاني، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

كما أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني ترصّد للمجني عليه نتيجة خلاف بينهما، وكان تحت تأثير المسكر أثناء ارتكابه الجريمة، وضُبط في مركبته مادة مسكرة، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي تداولت فيديو الدهس بشكل كبير، وطالب المغردون بالقبض على الجاني ومعاقبته.

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