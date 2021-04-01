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خالد بن سلمان: العراق امتداد عروبي أصيل لا يتبدل

الأمير خالد بن سلمان(أرشيفية- فرانس برس)

خالد بن سلمان: العراق امتداد عروبي أصيل لا يتبدل

زيارة تعكس المستوى الرفيع من التعاون وما يجمع البلدين من أواصر الأخوة والعروبة والمصير المُشترك

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دبي - العربية.نت

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شدد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان على أن العراق امتداد عروبي أصيل لا يمكن أن يتبدل بالنسبة للمملكة.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، اليوم الخميس: زيارة رئيس الوزراء العراقي تعكس المستوى الرفيع للتعاون بين البلدين.

كما أضاف: "سيظل العراق الشقيق بالنسبة إلى المملكة امتداداً عروبياً أصيلاً لا يتبدل ولا يتغير مهما بلغ حجم الظروف ودقة التحديات، وستظل المملكة للعراق سندًا وأخًا وفيًا في كل الأوقات".

إلى ذلك لفت إلى أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حل ضيفًا عزيزًا على المملكة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين والتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في زيارة تعكس المستوى الرفيع من التعاون وما يجمع البلدين من أواصر الأخوة والعروبة والمصير المُشترك.

لقاء ولي العهد

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان استقبل الأربعاء، الكاظمي لدى وصوله إلى الرياض في زيارة رسمية، حيث عقدا جلسة مباحثات ركزت على زيادة التعاون بين البلدين، إضافة لآخر التطورات في المنطقة.

كما عقدت اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، وتم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

الأمير محمد بن سلمان مستقبلا رئيس الوزراء العراقي (أرشيفة- فرانس برس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلا رئيس الوزراء العراقي (أرشيفة- فرانس برس)

وكان رئيس الوزراء العراقي أكّد خلال زيارته إلى المملكة أنّ بلاده لن تصبح نقطة انطلاق لأي هجوم على المملكة.

كما قال في وقت سابق أمس عبر "تويتر"، إن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.

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