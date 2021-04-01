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ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية

صورة المسلح
صورة الشخص المسلح في الحرم المكي

ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية

ردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية

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العربية.نت - مريم الجابر

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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الخميس، أن قوة أمن الحرم المكي الشريف ضبطت شخصًا يحمل سلاحًا أبيض في الدور الأول للمسجد الحرام.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة بأن قوة أمن الحرم المكي، رصدت شخصًا يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء الماضي، في الدور الأول من المسجد الحرام، وعلى الفور ضُبط وأُوقف، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه كافة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لشخص يتجول داخل الحرم المكي ويردد عبارات مؤيدة لتنظيم إرهابي، ليتم القبض عليه وإيقافه فورا.

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