التعليم السعودية تعلن موعد اختبار المرحلة الابتدائية

أعلنت وزارة التعليم في السعودية إجراءات إنهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وتوقيت اختبارات المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث حتى الصف السادس) في شهر رمضان المبارك من الساعة 3 إلى الساعة 5 عصراً.

وقالت الوزارة، إن تنفيذ الاختبارات ضمن اليوم الدراسي الذي يبدأ 10:30 صباحا، كما أن توقيت اختبارات مرحلتي المتوسطة والثانوية من 12:30 إلى 2:30 مساء، وتوقيت اختبارات المرحلة الابتدائية من 3 إلى الساعة 5 عصرا.

وأشارت إلى أن إجازة طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وإجازة نهاية العام لمعلمات رياض الأطفال ومعلمي ومعلمات الصفين الأول والثاني الابتدائي، تبدأ بنهاية دوام الخميس 10 رمضان 1442هـ الموافق 22 أبريل 2021، على أن تكون جميع الأعمال منتهية والنتائج مسلمة.