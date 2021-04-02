الصحة السعودية: أكثر من 4.5 مليون تلقوا لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تجاوز عدد الأربعة ملايين وستمئة ألف جرعة لقاح فيروس كورونا "كوفيد19"؛ تم توزيعها على عامة المواطنين والمقيمين من خلال 500 مركز للقاح موزعة على كافة المناطق السعودية.

في هذا السياق، تواصل الوزارة تنويع سُبل مكافحة الفيروس المستجد الذي أرهق كاهل العديد من الدول من مختلف أرجاء دول العالم، حيث إنها أحدثت مؤخراً العديد من الخدمات بما فيها خدمة التطعيم بلقاح (كورونا) للمرضى في منازلهم، من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "الزيادة الحالية في الإصابات التي تم رصدها مؤخراً بسبب تهاون البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية وممارسة السلوكيات الخاطئة في التجمعات وخاصة العائلية، يجب الالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية لضمان سلامة كافة أفراد المجتمع حتى نصل جميعًا إلى بر الأمان بإذن الله".

وذكر أن وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية (728) حالة مؤكدة وتعافي (404) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5768) حالة منها (735) حالة حرجة، ووصل عدد الإصابات في المملكة (391325) حالة، وعدد حالات التعافي (378873) حالة ، فيما سجلت (8) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6684) حالة.