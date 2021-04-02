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مذكرة تفاهم بين "اعتدال" ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

مذكرة تفاهم بين "اعتدال" ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

تعاون بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف والأمم المتحدة

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

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وقع المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) مذكرة تفاهم مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT)، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، لتعزيز التعاون في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (PCVE).

ووقع المذكرة الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، وأمين عام مركز اعتدال، منصور الشمري، بحضور مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله بن يحيى المعلمي، بصفته رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

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كما تهدف الاتفاقية إلى وضع مشاريع مشتركة بين الطرفين لدعم تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات في مجال الاتصالات الاستراتيجية لمنع التطرف العنيف ومكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، إلى جانب حملات رفع الوعي حول إشراك الشباب وترويج التسامح ودعم ضحايا الإرهاب، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

التكاتف معاً

إلى ذلك يمثل توقيع مذكرة التفاهم عزم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز اعتدال على التكاتف معاً لدعم جهود المجتمع الدولي في معالجة آفة الإرهاب ومنع انتشار الأفكار المتطرفة.

من جهته أكد المعلمي على الدور الرئيسي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باعتبارهِ مركز تميز، مشيدا بتوقيع المذكرة التي تعكس الاهتمام الكبير للمملكة العربية السعودية والتزامها المستمر لمكافحة الإرهاب.

"انطلاقة لإقامة شراكة مستدامة"

من جانبه، أوضح فورونكوف أن مذكرة التفاهم تمثل انطلاقة لإقامة شراكة مستدامة وعملية بين المنظمتين، إلى جانب الاستفادة من الخصائص المتميزة لدى كل من الجانبين في مجالات التقنية والتحليل وبناء القدرات العالمية، مضيفاً أن "كل من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز اعتدال سيتمكنان من إيجاد أوجه التضافر فيما يخص الأعمال كمراكز تميز في منع ومكافحة التطرف العنيف وفي مشاركة أفضل الممارسات فيما يتعلق بمكافحة انتشار الفكر المتطرف العنيف".

بدوره، أكد الشمري على التزام مركز اعتدال في دعم استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بكل احترافية بما يملكه المركز من مقومات فكرية وإعلامية وتقنية، وذلك لتحقيق الأهداف النبيلة المرجوة.

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