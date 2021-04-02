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وزارة الحج: رصد عدد من مخالفي إجراءات التصاريح

الكعبة

وزارة الحج: رصد عدد من مخالفي إجراءات التصاريح

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الرياض – العربية.نت 

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كشف نائب وزير الحج والعمرة في السعودية، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن وزارة الحج والعمرة قامت اليوم الجمعة 20 شعبان 1442هـ برصد حالات متعددة من المعتمرين والمصلين الذين توافدوا إلى مراكز استقبال المعتمرين عند الحرم المكي، ولا يحملون التصاريح النظامية المحددة بالوقت النظامي من خلال تطبيق اعتمرنا.

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وعلى الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية و التوضيح للمخالفين، بعدم صلاحية التصاريح غير النظامية أو غير الملتزمين بالقدوم حسب الوقت المحدد مسبقاً، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، حيث يهدف أخذ التصريح النظامي من تطبيق اعتمرنا وقدومهم حسب الوقت المحدد إلى تحقيق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ودعا "مشاط" جميع قاصدي بيت الله الحرام إلى ضرورة التأكد من حصولهم على التصريح النظامي من تطبيق اعتمرنا وعدم التعامل مع الجهات غير الرسمية والتي تدعي إصدار التصاريح الوهمية وضرورة إبلاغ الجهات المختصة عنهم، كذلك أكد على ضرورة حضور المعتمرين والمصلين الحاملين التصاريح النظامية إلى مراكز نقل التي قامت الوزارة باستحداثها لتقديم خدمات النقل الأمن والالتزام بالأوقات المحددة مسبقاً في التصريح، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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