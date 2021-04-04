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القيادة السعودية تؤكد لملك الأردن مساندتها لكافة الإجراءات التي يتخذها

الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان

القيادة السعودية تؤكد لملك الأردن مساندتها لكافة الإجراءات التي يتخذها

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي يجريان اتصالين هاتفيين بملك الأردن ويؤكدان له مساندة السعودية لكافة الإجراءات التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره

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دبي – العربية.نت

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً بالملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أكد خادم الحرمين الشريفين للعاهل الأردني خلال الاتصال وقوف السعودية "وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة لكافة الإجراءات" التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني "لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره"، متمنياً للأردن "بقيادة أخيه" الخير والأمن والاستقرار .

من جهته أعرب الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته، وعلى موقف المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

بدوره، أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، بالملك عبدالله الثاني.

وقد أكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال "تضامن المملكة الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره"، متمنياً للأردن بقيادة أخيه الملك عبدالله الثاني الخير والأمن والاستقرار.

من جهته أعرب الملك عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد السعودي على دعمه الدائم للأردن وحرصه على أمنه واستقراره.

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كما أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً مع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال وقوف المملكة وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة التامة لكافة الإجراءات التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني، لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنياً للأردن الأمن والاستقرار والازدهار.

من جهته أعرب الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد السعودي على دعم قيادة المملكة ومساندتها، مثمناً مواقف المملكة العربية السعودية في الوقوف دوما إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لأمنها واستقرارها.

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