بحضور 300 ألف زائر.. اختتام فعالية "نور الرياض"

اختتمت اليوم السبت احتفالية "نور الرياض" بمشاركة ما يقارب 60 فنان في مجال فنون الإضاءة، من أكثر من 20 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الواقعية والافتراضية التي تضمّنت حزمة متنوعة من البرامج والجولات الإرشادية وورش العمل الفنية، لجميع شرائح المجتمع بحضور أكثر من 300.000 زائر.

وفي هذا الصدد، قال مستشار الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنس النجمي، لـ"العربية.نت"، أن احتفالية "نور الرياض" شهدت وجود ما يقارب 200 شاب وشابة من المتطوعين السعوديين الذين كانوا من أهم أركان الاحتفالية، كما انهم أثروا المشهد بعملهم التنظيمي الدؤوب، مضيفاً بأن نجاح الاحتفالية التي زارها أكثر من 300 ألف زائر بهذا الزخم الكبير يعود إلى الارتكاز على العديد من العناصر أيضاً وهو وجود الأعمال الفنية المتميزة ذات الجودة العالية التي صنعت بأيادٍ سعودية، مع خبرات عالمية، أعطت من خلالها الفرصة لكل الفنانين السعوديين للاحتكاك مع هذه الخبرات حتى ينعم المستقبل في البلاد بهذه الفنون الضوئية المتميزة ذات الرسالة السامية المتوافقة مع "رؤية 2030".

كبار الفنانيين العالميين

كما تابع: "النسخة القادمة من احتفالية "نور الرياض" ستشهد قصص فنية مغايرة بأعمال فنية رائعة تحاكي الإلهام داخل العاصمة الرياض، كما أني أؤكد بأن هذا الحراك الإبداعي سيقود شعلة من التفاعل داخل المدينة بشكل أكبر في الأعوام القادمة كما أنه سيكمل مسيرة المساهمة في تحسين المشهد الحضري والاقتصاد الإبداعي بمشاركة كبرى من كبار الفنانين العالميين".

من جانبه، أكد مدير مشروع "الرياض آرت" المهندس خالد الهزاني: أن احتفالية نور الرياض جمعت بين المجتمع المحلي والعالمي من خلال برنامج صُمم خصيصًا؛ لينشر الإبداع والإلهام، ولأن الفن قادر على كسر الحواجز وتشجيع الحوار بين المجتمعات فقد نجحت الاحتفالية على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في تهيئة هذه المساحة الفنية التي تدعم هذه القيم العالية.

وأضاف: "مع استمرار معرض "نورٌ على نور"، الذي يتعقّب فنون الضوء منذ ستينيات القرن الماضي، فإننا نتطلع للاستمرار في إشراك مجتمعنا وتعزيز ذلك من خلال برامجنا القادمة المقامة تحت مظلة مشروع "الرياض آرت".

بدوره قال مستشار الهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس حسام القرشي: "تُعدّ هذه الاحتفالية فرصة مميزة لجمع المجتمع لإثراء الجانب الفني والثقافي في مدينة الرياض، حيث كانت ردة الفعل الإيجابية للزوار من داخل المملكة وخارجها على حد سواء عند مشاهدتهم الأعمال الفنية الملهمة التي ابتكرها الفنانون المشاركون باحتفال نور الرياض".

حدث غير مسبوق

وأكد أن "نور الرياض" يُعد حدثا عالميا غير مسبوق يهدف إلى إشاعة مظاهر الفنّ والجمال في مدينة الرياض، والارتقاء بالحركة الفنية المحلية، والتشجيع على تحقيق المزيد من الإبداع والابتكار, كما يهدف إلى رفع معايير جودة الحياة والمعيشة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030".

إلى ذلك يُعد "نور الرياض" أولى مبادرات مشروع "الرياض آرت" وهو احتفال سنوي جديد للضوء والفن في أرجاء مدينة الرياض، ويحمل شعار "تحت سماء واحدة"، وتتمحور فكرة العمل حول شعلة الأمل التي تضيء قلوب الناس وتجمعهم على الخير والمحبة.

كما يُذكر أن مشروع "الرياض آرت" يتكامل مع "رؤية 2030"، وهو أحد أكبر برامج الفن العام التي يجري تنظيمها على مستوى العالم في الوقت الراهن، كما أنه أحد المشاريع الأربعة الكبرى التي صممتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ لتحويل العاصمة إلى مدينة عالمية فائقة الحيوية والنشاط.