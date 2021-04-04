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وزير الداخلية السعودي: الأمن بالمملكة يتصدى للمخدرات بحزم

وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف

وزير الداخلية السعودي: الأمن بالمملكة يتصدى للمخدرات بحزم

عبدالعزيز بن سعود بن نايف قال إن الوعي المجتمعي كوّن حصنًا منيعًا ضد من يستهدف أمن واستقرار المملكة

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العربية.نت

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قال وزير الداخلية السعودي، عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الأحد، إن الجهات الأمنية في المملكة تتصدى للمخدرات بحزم، موضحاً أن استهداف المجتمع بهذه الآفة يعتبر أحد أخطر أدوات الاستهداف.

وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه في "تويتر": "تتصدى الجهات الأمنية وشركاؤها للمخدرات بحزمٍ، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ومستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظاً على شبابنا".

وأضاف: "تمكنت الجهات المختصة خلال 3 أشهر فقط من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين، و7.9 طن من الحشيش، و5.5 كيلوغرام من الكوكايين. كما يثمر التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم".

وزير الداخلية السعودي اختتم تغريداته بالقول: "أسهم الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصنًا منيعًا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات.. حمى الله وطننا وأبناءه من كل مكروه".

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