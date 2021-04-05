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الغذاء والدواء السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم

هيئة الغذاء
الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
لقاح كورونا

الغذاء والدواء السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم

عدد الحاصلين على جرعات لقاح فيروس كورونا في السعودية تجاوز 5 ملايين شخص

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – عبدالعزيز المطيري

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لـ"العربية.نت"، في تحديث حيال لقاحات فيروس كورونا المستجد في البلاد، أن هنالك مجموعة جديدة من اللقاحات وصلت إلى السعودية تخضع للدراسة والتقييم، سيتم الإعلان عن اعتمادها قريباً.

وأضافت الهيئة: "استخدام جرعتي لقاح كورونا مفصولتين بمدة لا تقل عن 21 يوما ولا تزيد عن 42 يوم هي التي يتم على أساسها تسجيل اللقاحات في البلاد، كما نود أن نوضح إلى عامة الناس عن وجود دراسة طبية حديثة منشورة تشير إلى أن الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" لها فاعلية لكن هذه الدراسة وحدها غير كافية لدعم استخدام جرعة واحدة فقط".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تجاوز إجمالي عدد الحاصلين على جرعات لقاح فيروس كورونا في السعودية 5 ملايين جرعة، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في مناطق المملكة كافة.

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ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما حذرت وزارة الصحة السعودية الأحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، مشيرة إلى أن عدم الالتزام والتهاون في الاحترازات انعكست نتيجته في عدد الحالات اليومية والحالات الحرجة، والتي باتت مشابهة للأرقام المسجلة في منتصف أبريل من العام الماضي.

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