السعودية تتجاوز توزيع 5 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا

تجاوز إجمالي عدد الحاصلين على جرعات لقاح فيروس كورونا في السعودية 5 ملايين جرعة، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في مناطق المملكة كافة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما حذرت وزارة الصحة السعودية الأحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - ١٩»، مشيرة إلى أن عدم الالتزام والتهاون في الاحترازات انعكست نتيجته في عدد الحالات اليومية والحالات الحرجة، والتي باتت مشابهة للأرقام المسجلة في منتصف أبريل (نيسان) من العام الماضي.

السعودية كورونا السعودية كورونا لقاح لقاحات مكة مركز لقاحات جامعة أم القرى

ارتفاع معدل الإصابات

وقال الدكتور محمد العبد العالي، متحدث وزارة الصحة في المؤتمر الصحافي: «لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سجلت العام الماضي، فنحن في مراحل مقلقة جدًا وغير مطمئنة، بسبب ارتفاع معدل الإصابات، وعلينا أن نكون حذرين ونعود للالتزام كي نتجاوز هذه المرحلة»، مؤكداً أن الجهات المعنية ستتخذ ما تراه مناسبًا حيال ارتفاع عدد الإصابات.

وأعلنت «الصحة»، تسجيل 673 إصابةً جديدةً بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 504 حالات تعافٍ و7 حالات وفاة. ووفقاً لإحصاء الصحة بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 392 ألفا و682 حالة، من بينها 6169 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 782 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 379 ألفا و816 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6697 حالة وفاة.

ورصدت الجهات الأمنية خلال أسبوع واحد 27 ألفا و83 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

التراخي في تطبيق الاحترازات

وحذرت وزارة الداخلية، المنشآت والأفراد من التراخي في تطبيق الاحترازات، مؤكدة استمرارها في ضبط المخالفات الأمنية في المنشآت والأماكن العامة. وقال المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: «لاحظنا ارتفاعًا ملحوظاً في مؤشر المنحنى الوبائي لم نشهده منذ سبعة أشهر، فجميع المخالفات في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تضيف أرقامًا مخيفة إلى مؤشر الإصابات والوفيات، وقد تحبط جهوداً عظيمة تبذل».

وجدد الشلهوب التذكير بالعقوبات النظامية المفروضة على المخالفين من أصحاب المنشآت والأفراد وضبط مخالفي لائحة التجمعات وعدم لبس الكمامة، وتعليمات العزل أو الحجر الصحي ومروجي الشائعات حيال جائحة كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تتسبب في إثارة الهلع والتحريض على مخالفة إجراءات التدابير ذات الصلة.

من جانبها، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 7 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 56 يوماً 461 مسجداً تم فتح 441 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس الأحد تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1510 حالات. وأشارت الوزارة في بيان صحافي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 2113 إصابةً جديدةً بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 470 ألفا و136 حالة. ولفت البيان إلى أن 2279 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 454 ألفا و600 حالة. وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 260 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.