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هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن

لقاء الأمير فيصل بن فرحان والصفدي

هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن

رسالة من الملك سلمان تؤكد وقوف السعودية إلى جانب الأردن لمواجهة كل التحديات

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

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أعلن وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان وصل أمس إلى عمان حاملا رسالة أكدت وقوف السعودية إلى جانب الأردن في مواجهة جميع التحديات.

كما أوضحت في بيان أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، استقبل الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل المملكة، حاملًا رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكدت وقوف السعودية إلى جانب الأردن في مواجهة جميع التحديات، ودعمها كل الخطوات التي يتخذها الملك عبد الله لحماية الأردن ومصالحه.

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تثمين مواقف الرياض

في المقابل، نقل الصفدي تثمين العاهل الأردني لمواقف الرياض الداعمة دوماً لعمان.

وأكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات.

كما شددا على أن أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ وأنهما يقفان معا في مواجهة كل التحديات.

إلى ذلك، استعرض الوزيران التطورات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويكرس الأمن والاستقرار.

يذكر أن الملك سلمان كان أجرى مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً بالملك عبدالله الثاني، مؤكداً وقوف السعودية وتضامنها الكامل مع الأردن ومساندة كافة الإجراءات" التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني "لحفظ أمن البلاد استقرارها".

أتى ذلك، بعد أن أعلنت الحكومة الأردنية توقيف عشرات المسؤولين بسبب قضية تتعلق بأمن البلاد.

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