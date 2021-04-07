قبيل رمضان.. التجارة تؤكد "لدينا وفرة في السلع"

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كشفت وزارة التجارة السعودية وجود وفرة كبيرة في منافذ البيع للسلع الأساسية، وذلك بعد إجراء أكثر من ألفي جولة رقابية على المنشآت التجارية، شملت مناطق عدة في المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، لـ "العربية.نت" أن هذه الجولات الرقابية التي تقوم بها الوزارة قبيل بدء موسم شهر رمضان، لها أربعة أهداف رئيسية، الأول التأكد من وفرة السلع والمنتجات الاستهلاكية من أساسية أو غيرها، والتي عليها إقبال كبير خلال رمضان.

أما الهدف الثاني، بحسب المتحدث، فالتحقق من سلامة وجودة المنتجات، مشيرا إلى ضبط بعض المخالفات مثل الغش أو تقليد المنتجات.

التحقق من سلامة المنتجات

كما أشار إلى أن الهدف الثالث هو التحقق من كافة العروض الترويجية والتخفيضات حيث يشهد شهر رمضان عروضاً على 10 ملايين إلى 15 مليون منتج وسلعة، مثل المواد الغائية والألبسة.

مراقبة الأسعار

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن الهدف الرابع يشمل مراقبة الأسعار مع الحرص على التأكد منها تقنياً من خلال برنامج الرصد الإلكتروني الذي يرصد أكثر من 200 سلعة.

إلى ذلك، تتم حديثه قائلاً إن وزارة التجارة تصدر ما بين ألفين إلى 3 آلاف ترخيص للتخفيضات، تمنح إلى المنشآت التجارية في كل شهر يشمل ذلك عدد المنتجات التي يتم تخفيضها، اما في شهر رمضان تصل المنتجات المخفضة إلى 15 مليون منتج.