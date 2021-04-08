.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحالف: اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط

التحالف: اعتراض طائرتين حوثيتين بدون طيار نحو خميس مشيط

التحالف: اعتراض مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط

التحالف: محاولات عدائية من الميليشيات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تمثل جرائم حرب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

خارجية اليمن: على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام تدخلات إيران  اليمن اليمن والحوثي خارجية اليمن: على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام تدخلات إيران 

إلى ذلك، أكد التحالف أن محاولات الميليشيات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية كما أنها تمثل جرائم حرب.

وأوضح التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

كان التحالف أعلن أمس الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط أيضا.

هذا، وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتحاول الميليشيات المدعومة من طهران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة فيديو مهين لرئيسة مفوضية أوروبا بأنقرة..والضيفة مذهولة
خالد سامي يجري عملية زرع كلى.. ومفاجأة حول المتبرع خالد سامي يجري عملية زرع كلى.. ومفاجأة حول المتبرع
الأكثر قراءة
توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. 3 قرارات من توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين.. 3 قرارات من "الموارد البشرية"
جديد قضية وفاة طفلة المجاردة.. سجن 4 من موظفي البلدية جديد قضية وفاة طفلة المجاردة.. سجن 4 من موظفي البلدية
التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط
السعودية تؤكد الوقوف التام والتضامن الكامل مع الأردن السعودية تؤكد الوقوف التام والتضامن الكامل مع الأردن
السعودية.. انخفاض أعداد الوفيات المرورية 51% السعودية.. انخفاض أعداد الوفيات المرورية 51%
مكة.. 10 مستشفيات و82 مركزا صحيا لخدمة المعتمرين برمضان مكة.. 10 مستشفيات و82 مركزا صحيا لخدمة المعتمرين برمضان
قبل أن تذهب
هكذا يلعب قائد فيلق القدس بورقة ميليشياته في العراق
هكذا يلعب قائد فيلق القدس بورقة ميليشياته في العراق
اكتشف المزيد