.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

من حطام مسيرة حوثية مفخخة
من حطام مسيرة حوثية مفخخة

التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

قال التحالف إن "محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين تعد جرائم حرب"

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، عن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف إن "محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين تعد جرائم حرب".

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي".

ومساء الخميس، أفاد التحالف بتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان في السعودية.

والثلاثاء، قام التحالف باعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.. ولا مراسم جنازة دولة الأخيرة وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.. ولا مراسم جنازة دولة

وكثفت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتحاول الميليشيا تصعيد هجماتها ضد السعودية في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية في مواجهة الجيش اليمني والمقاومة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
محن ومصائب غريبة طاردت زوج ملكة بريطانيا حتى وهو جنين محن ومصائب غريبة طاردت زوج ملكة بريطانيا حتى وهو جنين
هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم
الأكثر قراءة
السعودية تعلن آلية إصدار وحجز تصاريح العمرة والصلاة في رمضان السعودية تعلن آلية إصدار وحجز تصاريح العمرة والصلاة في رمضان
السعودية .. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 900 حالة لأول مرة منذ أغسطس  السعودية .. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 900 حالة لأول مرة منذ أغسطس 
التحالف يعترض مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه السعودية التحالف يعترض مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه السعودية
هكذا استعد الحرم المكي لآخر جمعة قبل رمضان هكذا استعد الحرم المكي لآخر جمعة قبل رمضان
في عام كورونا.. 6.6 مليون تذكرة سينما تم بيعها في السعودية في عام كورونا.. 6.6 مليون تذكرة سينما تم بيعها في السعودية
مغني الأوبرا العالمي أندريا بوتشيلي يحيي حفلاً في العلا مغني الأوبرا العالمي أندريا بوتشيلي يحيي حفلاً في العلا
قبل أن تذهب
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
اكتشف المزيد