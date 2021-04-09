.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سيارات نقل المعتمرين بمكة تتأهب لشهر رمضان

من مكة المكرمة

سيارات نقل المعتمرين بمكة تتأهب لشهر رمضان

توقعات بتحقيق أرباح خلال شهر رمضان المبارك قد تصل لأكثر من 10 ملايين ريال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

تتأهب سيارات نقل المعتمرين المتمثلة في سيارات الأجرة لشهر رمضان المبارك.

وقال هاني علي العميري، عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة وعضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة لـ"العربية.نت" إن رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصل يوميا، وذلك للأشخاص المحصنين خلال شهر رمضان المبارك، سيسهم في زيادة أرباح شركات ومؤسسات النقل في مكة المكرمة.

وقدر العميري أرباح نقل الزوار والمعتمرين من وإلى محطات نقل المعتمرين والمصلين وأحياء مكة المكرمة والأسواق التجارية خلال شهر رمضان المبارك بأكثر من 10 ملايين ريال.

السعودية تعلن آلية إصدار وحجز تصاريح العمرة والصلاة في رمضان السعودية السعودية تعلن آلية إصدار وحجز تصاريح العمرة والصلاة في رمضان
الحج والعمرة: منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة السعودية الحج والعمرة الحج والعمرة: منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة

وقال إن هناك نحو 40 شركة أجرة في مكة المكرمة تقوم بإيصال زوار بيت الله الحرام عبر أكثر من 1200 سيارة أجرة نظامية إلى محطات نقل المعتمرين والمصلين والأسواق التجارية وأحياء مكة المكرمة.

وأكد أن التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة لقطاع النقل ساهمت كثيراً بالرقي في الخدمات التي تقدم للزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، والتي من ضمنها تبادل الخبرات وعقد الاجتماعات بين المختصين في مجال النقل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم هكذا رد الصينيون الجميل لألماني أنقذ حياة 250 ألفاً منهم
تحذير أممي: كورونا واحد من ملايين الفيروسات التي تهدد البشرية تحذير أممي: كورونا واحد من ملايين الفيروسات التي تهدد البشرية
الأكثر قراءة
السعودية تعلن آلية إصدار وحجز تصاريح العمرة والصلاة في رمضان السعودية تعلن آلية إصدار وحجز تصاريح العمرة والصلاة في رمضان
السعودية .. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 900 حالة لأول مرة منذ أغسطس  السعودية .. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 900 حالة لأول مرة منذ أغسطس 
التحالف يعترض مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه السعودية التحالف يعترض مسيّرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه السعودية
هكذا استعد الحرم المكي لآخر جمعة قبل رمضان هكذا استعد الحرم المكي لآخر جمعة قبل رمضان
خالد بن سلمان يؤكد دعم السعودية للحكومة والشعب اليمني خالد بن سلمان يؤكد دعم السعودية للحكومة والشعب اليمني
في عام كورونا.. 6.6 مليون تذكرة سينما تم بيعها في السعودية في عام كورونا.. 6.6 مليون تذكرة سينما تم بيعها في السعودية
قبل أن تذهب
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
اكتشف المزيد