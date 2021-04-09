سيارات نقل المعتمرين بمكة تتأهب لشهر رمضان

تتأهب سيارات نقل المعتمرين المتمثلة في سيارات الأجرة لشهر رمضان المبارك.

وقال هاني علي العميري، عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة وعضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة لـ"العربية.نت" إن رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، إلى 50 ألف معتمر و100 ألف مصل يوميا، وذلك للأشخاص المحصنين خلال شهر رمضان المبارك، سيسهم في زيادة أرباح شركات ومؤسسات النقل في مكة المكرمة.

وقدر العميري أرباح نقل الزوار والمعتمرين من وإلى محطات نقل المعتمرين والمصلين وأحياء مكة المكرمة والأسواق التجارية خلال شهر رمضان المبارك بأكثر من 10 ملايين ريال.

وقال إن هناك نحو 40 شركة أجرة في مكة المكرمة تقوم بإيصال زوار بيت الله الحرام عبر أكثر من 1200 سيارة أجرة نظامية إلى محطات نقل المعتمرين والمصلين والأسواق التجارية وأحياء مكة المكرمة.

وأكد أن التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة لقطاع النقل ساهمت كثيراً بالرقي في الخدمات التي تقدم للزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن، والتي من ضمنها تبادل الخبرات وعقد الاجتماعات بين المختصين في مجال النقل.