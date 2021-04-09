في عام كورونا.. 6.6 مليون تذكرة سينما تم بيعها في السعودية

كشف تقرير حديث أن 6.6 مليون تذكرة لحضور الأفلام السينمائية تم بيعها في السعودية خلال العام الماضي، رغم فرض الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتقليل من أعداد المقاعد المتاحة للحجز في الصالات.

وبحسب تقرير "الحالة الثقافية في المملكة 2020" الصادر عن وزارة الثقافة السعودية، والذي يستند إلى بيانات "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع"، فإن عدد تذاكر السينما المبيعة العام الماضي تجاوز عدد تذاكر عام 2019، والبالغ عددها نحو 4 ملايين تذكرة.

هذا الأمر قد يعزى إلى ازدياد عدد صالات العرض العام الماضي في كل من الرياض وجدة والدمام، وافتتاح دور جديدة في مدن أخرى، حيث وصل عددها الإجمالي إلى 33 صالة عرض مقارنة بـ12 صالة في عام 2019.

وتصدرت العاصمة عدد التذاكر المبيعة مع نحو 3.4 مليون تذكرة، ثم جدة مع 2.1 مليون تذكرة، ثم حلت الدمام ثالثةً بنحو 543 ألف تذكرة، تليها الظهران (186 ألف تذكرة) فالهفوف (130 ألف تذكرة).

وفي المرتبة السادسة أتت جازان بـ128 ألف تذكرة، ثم سابعاً الجبيل مع 47 ألف تذكرة، وحلت تبوك ثامنةً ببيع 45 ألف تذكرة، وأخيراً أبها ببيع 8373 تذكرة سينمائية.