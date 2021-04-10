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الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى

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تعبيرية

الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى

بيان الوزارة: جريمة الخيانة دخيلة على منسوبي الوزارة ونثق في رجال القوات المسلحة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام على 3 جنود بصفتهم العسكرية بتهمة الخيانة العظمى.

وأضافت أن الجنود تمت إدانتهم بالتعاون مع العدو بما يخل بمصالح المملكة العسكرية، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ليثبت ما نسب إليهم ليتم تنفيذ حكم الإعدام بحق المذكورين، السبت، بقيادة المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن "جريمة الخيانة دخيلة على منسوبي الوزارة"، مضيفة: "نجدد الثقة في رجال القوات المسلحة الأوفياء".

وجاء بيان الوزارة كما يلي:

"الحمد لله القائل في كتابه المبين (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون)، قال تعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)، ولما ورد في الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية من وجوب أداء الأمانة وعدم التعاون مع العدو في جميع ما يخل بمصالح الولاية، وحيث أقدم كل من (الجندي الأول/ محمد بن أحمد بن يحيى عكام، والجندي الأول/ شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، والجندي الأول/حمود بن إبراهيم بن علي حازمي) من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وأسفر التحقيق معهم بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه، وقد صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم.

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وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين في هذا اليوم السبت (1442/8/28هـ)، بقيادة المنطقة الجنوبية.

ووزارة الدفاع إذ تعلن عن ذلك لتؤكد ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين بروا بقسمهم، وضحوا بدمائهم لحفظ أمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرة في الوقت ذاته هذه الجريمة الشنيعة الدخيلة على منسوبيها.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

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