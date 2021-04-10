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بالصور.. جمال الخيول العربية توثقه كاميرا "عاشق الخيل"

(من تصوير علي الشدوي)
(من تصوير علي الشدوي)

بالصور.. جمال الخيول العربية توثقه كاميرا "عاشق الخيل"

المصور السعودي علي الشدوي لـ"العربية.نت": الحصان كائن حساس ولديه مزاج يختلف من حين لآخر، كما يمتلك تعابير معينة تحتاج إلى صبر من المصور لالتقاطها

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العربية.نت - نادية الفواز

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جسدت صور التقطها مصور سعودي جماليات الخيل العربي، حيث أظهرته بوضعيات مختلفة ووسط ألوان متنوعة.

(من تصوير علي الشدوي)
(من تصوير علي الشدوي)

المصور السعودي علي الشدوي، الذي أطلِق عليه لقب "عاشق الخيل"، روى لـ"العربية.نت" قصة هذه الصور قائلاً: "حرصت على توثيق الخيل العربي بلقطات جميلة من زوايا متعددة".

وأوضح أن "هناك أمورا مهمة يجب مراعاتها عند تصوير الخيل، من أهمها اختيار الزاوية المميزة لأخذ اللقطة للخروج بلغة بصرية جديدة".

(من تصوير علي الشدوي)
(من تصوير علي الشدوي)
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وأضاف الشدوي: "الخيول العربية تعتبر من أهم عناصر الصور الجاذبة للمصورين، فالحصان كائن حساس ولديه مزاج يختلف من حين لآخر، كما يمتلك تعابير معينة تحتاج إلى صبر من المصور لالتقاطها ومعرفة التوقيت المناسب لأخذ اللقطة المميزة".

وقبل جلسات التصوير "غالباً ما يتم زيارة الخيل لمعرفة آلية التصوير، واختيار الألوان المناسبة، واختيار المكان والتوقيت والزوايا المناسبة للصورة، كما يتم التعرف على صفات تكوين الصورة، ويتم تحديد المكونات التي تحتاج أن تكون موجودة ليظهر الحصان في الصورة بشكل احترافي"، بحسب الشدوي.

وختم المصور قائلاً: "ركزت في بعض الصور على عيني الحصان، مع عزل الخلفية وإظهار رقبة وشعر الخيل وجماله عند الركض، كما حرصت في صور أخرى على إظهار مكامن الجمال الأخرى في الحصان مثل تفاصيل الجسم وشكل الأذن، فصورتها في وقت الثبات والحركة، من جري وقفز".

(من تصوير علي الشدوي)
7 صور (من تصوير علي الشدوي)
7 صور
(من تصوير علي الشدوي)
(من تصوير علي الشدوي)
(من تصوير علي الشدوي)
(من تصوير علي الشدوي)
(من تصوير علي الشدوي)
(من تصوير علي الشدوي)
(من تصوير علي الشدوي)
(من تصوير علي الشدوي)
(من تصوير علي الشدوي)
(من تصوير علي الشدوي)
(من تصوير علي الشدوي)
(من تصوير علي الشدوي)
(من تصوير علي الشدوي)
(من تصوير علي الشدوي)
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