سعودي يبتكر أسلوبا تشكيليا فريدا.. شارك به في 30 معرضا دولياً

استطاع فنان تشكيلي سعودي، بلغة سيريالية تجريدية، أن يقدم أسلوباً فنياً مميزاً بعد إضافة المنمنمات والزخرفة الخاصة للوحاته التي اكسبتها غرابةً وجمالاً وانتشارا على الصعيدين الدولي والمحلي.

الفنان "عارف الغامدي" تحدث إلى "العربية.نت" أنه استقى أسلوبه الفني من الواقعية للسريالية، حتى استقر بالرسم على البورتريه المجردة وتطويرها الى المنمنمات والدوائر والمربعات والزخارف التي تميزت بها لوحاته.

يقول: "كانت رسوماتي في البداية بشكل شعبي، مأخوذ من القط العسيري والنمط الجنوبي، إلى أن طورتها إلى شكل معاصر، وجدت أصداء كبيرة في أوروبا نظرا لنوعية جديدة من الفن، حتى شاركت في 120 معرضا فنياً منها 30 معرضاً دولياً، وقدمت معرضي الشخصي الأول في إيطاليا عام ٢٠١٤".

وأضاف: "عبر هذا الفن أريد أن أثبت للعالم ما يقدمه السعودي من إبداع واحتراف وثقافة، مستمداً ذلك من الثقافة الإسلامية والعربية العريقة".

وعن بدايته قال: "كنت أرسم بالزيت، ثم انتقلت إلى الرسم بألوان الاكريلك، لأنها تتناسب مع أسلوبي الفني حالياً، وأرسم أفكاري وقناعاتي وكل ما يدور في عالمي الخاص من معرفة وخيال وأحلام، وحبي للفن كان من المرحلة المتوسطة، وتأكد هذا الحب بعد أن تركت الدراسة في الخطوط الجوية السعودية، لألتحق بكلية إعداد المعلمين قسم التربية الفنية، ودخلت العديد من الدورات والورشات التدريبية الفنية، وما زلتُ أبحث عن المعرفة في عالم الفن اللامنتهي، مما جعلني أشارك في معارض كثير محلية ودولية، وأحصل على جوائز عديدة، إضافة إلى تنظيمي ١٣ معرضاً دوليا و٦ معارض محلية".

وقال: "أقرب اللوحات إلى نفسي هي لوحة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، والتي حصلت فيها على جائزة من وزارة التعليم، فمهما نقدم للوطن فلن نوفيه حقه، فأهداف الفنان الحقيقي هو أن يكون سفيراً بفنه وتعامله خصوصا في الملتقيات الدولية".