.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحالف: تدمير مسيّرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه جازان

طائرة مسيرة مفخخة (أرشيفية)

التحالف: تدمير مسيّرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه جازان

تحالف دعم الشرعية في اليمن: محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وقال التحالف إن "محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان اليمن اليمن والحوثي التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان

وفي وقت سابق الأحد أعلن التحالف اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

إلى ذلك أوضح أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقف النار

يذكر أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، كان أعلن يوم 22 مارس عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن. وقال خلال مؤتمر صحافي إن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".

إلى ذلك أضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

يشار إلى أن تلك المبادرة حصدت ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً. كما أثنت الأمم المتحدة على تلك الخطوة. وقال المتحدث باسمها، فرحان حق، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية، التي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
"لقاحاتنا ضعيفة".. اعتراف نادر من أكبر مسؤول صيني
الأكثر قراءة
الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى
السعودية: التوسع في الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. وإرجاء الثانية السعودية: التوسع في الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. وإرجاء الثانية
النيابة السعودية: السجن 106 سنوات لعصابة غسل أموال النيابة السعودية: السجن 106 سنوات لعصابة غسل أموال
سعودي يبتكر أسلوبا تشكيليا فريدا.. شارك به في 30 معرضا دولياً سعودي يبتكر أسلوبا تشكيليا فريدا.. شارك به في 30 معرضا دولياً
بالصور.. جمال الخيول العربية توثقه كاميرا بالصور.. جمال الخيول العربية توثقه كاميرا "عاشق الخيل"
الهدر الغذائي بالسعودية يتجاوز 4 ملايين و66 ألف طن سنوياً  الهدر الغذائي بالسعودية يتجاوز 4 ملايين و66 ألف طن سنوياً 
قبل أن تذهب
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
اكتشف المزيد