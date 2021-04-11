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جدة.. القبض على طبيب مزيف يبيع أدوية محظورة للإجهاض

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جدة.. القبض على طبيب مزيف يبيع أدوية محظورة للإجهاض

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد الجابر

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ضبطت الجهات المختصة في جدة -غرب السعودية - عاملا وافدا يدير عيادة في شقة بمنزل شعبي جنوب شرق المحافظة، ومخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك بعد ورود بلاغ بشأن وجود شخص يبيع أدوية محظورة تستخدم في الإجهاض.

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وضبطت صحة جدة بالتعاون مع شرطة المحافظة الشقة بعد أن تم إعدادها كعيادة، وبتفتيشها وجد بداخلها على 3 أسرة نوم وأجهزة قياس ضغط وسكر ومغذيات وإبر بكميات كبيرة وأدوية أيضاً مختلفة الأنواع وحبوب طبية، وأدوات تستخدم لعلاج الأسنان.

كما وجد أثناء مداهمة الشقة عدد من الأشخاص ممن يتلقون العلاج لدى الطبيب الوافد والذي كان يرتدي سماعة طبية لحظة القبض عليه في مخالفة صريحة للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحتها التنفيذية.

وأكدت صحة جدة، أنها لن تتهاون في ملاحقة كل مخالف يتلاعب بصحة المرضى ويعمل على استغلال أوضاعهم الصحية، وأهابت بالجميع التقدم ببلاغ في حالة وجود أي حالة مشابهة من خلال الاتصال على الرقم المجاني 937.

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