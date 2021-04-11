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دشنه وزير البيئه السعودي.. تفاصيل عن التنبؤ الآني "بيان"

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دشنه وزير البيئه السعودي.. تفاصيل عن التنبؤ الآني "بيان"

سيسهم في رفع قدرات المركز في زيادة دقة التوقعات والإنذارات من الظواهر الجوية الشديدة والأخطار الطبيعية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

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دَشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، بمقر المركز الوطني للأرصاد بجدة الأحد، نظام التنبؤ الآني "بيان" والمطور محلياً باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تدشين نظام التوقعات العددية عالية الدقة للطقس والخدمات البحرية.

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وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، أن هذه المشروعات التقنية ستسهم في رفع قدرات المركز في زيادة دقة التوقعات والإنذارات من الظواهر الجوية الشديدة والأخطار الطبيعية، والتي تُعد ضمن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية والمعلومات المناخية.

75 محطة أتوماتيكية

كما أشار أن برامج التحول الوطني للمركز الوطني للأرصاد يتكون من عدد من المشروعات الحيوية والتنموية المهمة أبرزها مشروعات تركيب 75 محطة أتوماتيكية تضاف إلى خدمات الرصد الأتوماتيكي للمركز، إلى جانب مشروع توسيع نطاق عمل المركز في خدمات الملاحة البحرية من خلال تركيب عدد 5 محطات رصد بحرية عائمة، و3 محطات بث لاسلكية، ومحطات لرصد الأمواج والتيارات البحرية.

وتتضمن مشروعات برامج التحول الوطني للمركز تطوير النماذج العددية لتحسين دقة توقعات الطقس من خلال رفع القدرات المعنية بتوقعات نماذج أمواج البحر والتيارات البحرية ونماذج التنبؤ الآني بالسيول والعواصف الترابية، ومشروعات تركيب 600 محطة لرصد ومراقبة العواصف الرملية والطقس بهدف تعزيز قدرات المركز في رصد ومراقبة الظواهر الجوية المحتملة على السعودية ودراستها مناخياً.

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