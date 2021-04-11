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مدير مرصد جامعة المجمعة يتوقع تعذر رؤية هلال رمضان اليوم

(تعبيرية)

مدير مرصد جامعة المجمعة يتوقع تعذر رؤية هلال رمضان اليوم

الرائي الفلكي عبدالله الخضيري: "هلال اليوم لن يكون موجودا، حيث سيغرب قبل الشمس بنصف ساعة تقريبا، وهو ما يصعّب رؤيته في كامل الوطن العربي"

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العربية.نت - مريم الجابر

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توقع مدير مرصد جامعة المجمعة، الرائي الفلكي عبدالله الخضيري، صعوبة رؤية هلال شهر رمضان المبارك في جميع الدول العربية اليوم الأحد.

وأكد الخضيري أن "هلال اليوم لن يكون موجودا، حيث سيغرب قبل الشمس بنصف ساعة تقريبا، وهو ما يصعّب رؤيته في كامل الوطن العربي".

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كما أبان أن "يوم الاثنين ستكون رؤية الهلال متاحة، لكن في حال صعوبة رؤيته ولم يتقدم أحد برؤيته فسوف تتم عدة شهر شعبان، وذلك وفقا لقرار المحكمة العليا".

إلى ذلك أصدر مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بيانا بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر رمضان 1442هـ.

وأوضح أنه "بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأحد 29 شعبان 142 هـ، الموافق 11 أبريل 2021م، فإن المعطيات الحسابية تفيد بأن القمر سيغرب قبل الشمس"، مبينا أنه "في يوم الاثنين 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021م، ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:38، ويغرب الهلال الساعة 7:01".

كما أشار إلى أنه "في موقع المرصد الفلكي ستغرب الشمس الساعة 6:18 عند درجة 280، وسيغرب الهلال الساعة 6:40 عند درجة 278، ما يعني أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 22 دقيقة بارتفاع 4.75 درجة واستطالة 6.8 درجة".

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