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السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة

هلال رمضان
تعبيرية عن هلال رمضان

السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة

المحكمة العليا أكدت أن يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة

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دبي - العربية.نت

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أكدت المحكمة العليا في السعودية، الاثنين، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في مرصد تمير، وأعلنت أن غداً أول أيام الشهر الكريم في المملكة.

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كما نقل الديوان الملكي السعودي عن المحكمة ثبوت رؤية الهلال، معلناً يوم غد أول أيام الشهر الكريم.

وأتى الإعلان بعدما عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء اليوم الاثنين الثلاثين من شهر شعبان للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام.

بشهادة الشهود

وأضافت أنه وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، وبعدما شهد عدد من الشهود برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، قررت الدائرة أن يوم غد الثلاثاء الموافق في 1 / 9 / 1442هــ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 13 / 4 / 2021م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ .

الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان وولي العهد

تهنئة للملك وولي العهد

بدورها، هنأت المحكمة العليا خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد وجميع المواطنين والمقيمين، والمسلمين جميعاً بالشهر الكريم، وذلك وفقاً لبيانها نقلت نسخة عنه وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت المحكمة العليا السعودية، قد أشارت أمس الأحد، إلى أنه لم يرد لها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان تلك الليلة.

وقالت حينها: "سنعقد جلسة غداً الاثنين ونصدر قراراً بشأن هلال الشهر الكريم".

كما أفاد مراسل "العربية"، أمس، بتعذر رؤية هلال شهر رمضان في أول أيام الترائي في مرصدي تمير وحوطة سدير، وذلك بسبب الأحوال الجوية.

صعوبة الرؤية

وفي وقت سابق، توقع مدير مرصد جامعة المجمعة، الرائي الفلكي عبدالله الخضيري، صعوبة رؤية هلال شهر رمضان المبارك في جميع الدول العربية أمس الأحد، معللاً أن هلال أمس لم يكن موجودا، لأنه غرب قبل الشمس بنصف ساعة تقريبا، وهو ما صعّب رؤيته في كامل الوطن العربي.

وأوضح أن اليوم الاثنين ستكون رؤية الهلال متاحة".

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