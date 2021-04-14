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السعودية: نتابع بقلق بالغ التطورات لبرنامج إيران النووي

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السعودية: نتابع بقلق بالغ التطورات لبرنامج إيران النووي

السعودية: رفع إيران لنسبة التخصيب إلى 60% لا يمكن اعتباره برنامجا مخصصا للاستخدام السلمي

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دبي - العربية.نت

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أعربت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن قلقها من التطورات الخاصة ببرنامج إيران النووي، وذلك على خلفية إعلان الأخيرة زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%.

وقال بيان للخارجية السعودية: "نتابع بقلق بالغ التطورات لبرنامج إيران النووي، وآخرها الإعلان عن رفع نسبة التخصيب".

وأضاف البيان: "رفع إيران لنسبة التخصيب إلى 60% لا يمكن اعتباره برنامجا مخصصا للاستخدام السلمي".

ودعت المملكة إيران إلى تفادي التصعيد، وعدم تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر.

وأضافت أنه على المجتمع الدولي أن يتوصل لاتفاق مع إيران بمحددات أقوى وأطول، والعمل بإجراءات تمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، مؤكدة أنه "ينبغي على العالم أن يأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة من تصعيد إيران".

وقال سفير إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي في وقت متأخر من الثلاثاء، إن بلاده ستحصل على يورانيوم مخصب خلال أسبوع بنسبة 60%.

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يأتي ذلك فيما أكدت فرنسا أن إعلان إيران أنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60%، يعد "تطوراً خطيراً" ويتطلب تنسيقا بين أميركا وروسيا والصين والثلاثي الأوروبي.

وتخصّب إيران حالياً اليورانيوم بنسبة 20%. ومن شأن التخصيب بنسبة 60% أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر، وهي المعدّلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية.

ودعت فرنسا إلى تنسيق أميركي روسي صيني أوروبي موحد، بعد رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم، ووصفت التطور بـ"الخطير"، فيما قالت وسائل إعلام أميركية إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزورون منشأة نطنز الإيرانية، اليوم الأربعاء.

وأكدت فرنسا أن إعلان إيران أنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60%، يعد "تطورا خطيرا"، ويتطلب تنسيقا بين أميركا وروسيا والصين والثلاثي الأوروبي.

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