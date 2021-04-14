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القبض على شبكات إجرامية استولوا مبالغ تجاوزت 35 مليون ريال

الشرطة السعودية

القبض على شبكات إجرامية استولوا مبالغ تجاوزت 35 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الحابر

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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من تتبع مصادر عمليات مالية وكشف شبكات إجرامية في مناطق مكة المكرمة وعسير والمنطقة الشرقية، مكونة من (24) مقيمًا من الجنسية الباكستانية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، امتهنوا ارتكاب جرائم احتيالية بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت (35) مليون ريال، وذلك من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصية تتضمن ادعاءات وهمية، كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية، وبعد إفصاحهم عنها وتزويد المحتالين بها، يتم تنفيذ عمليات مالية، كما ضبط بحوزتهم (73) هاتفًا متنقلًا لتنفيذ جرائمهم، ومبالغ نقدية تقدر بـ (67,506) ريالات، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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