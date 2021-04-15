السعودية تدين هجوم أربيل.. "يهدد استقرار العراق والمنطقة"

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وأكدت رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.

كما جددت وقوفها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

وكان القيادي في الحزب "الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري، كشف أمس الأربعاء، أن طيرانا مسيرا استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

وأعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو أن "دوي انفجار سمع في محيط مطار أربيل، وقد بدأت التحقيقات لتحديد مكان الهجوم".