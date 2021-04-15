الصحة السعودية: تأجيل موعد الجرعة الثانية.. وهذا السبب!

بعثت وزارة الصحة السعودية رسائل نصية لهواتف المواطنين والمقيمين، الخميس، تُعلمهم بتأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقالت في رسائلها: عزيزي صاحب الهوية المنتهية بـ…. تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع إلى موعد يحدد لاحقاً، وذلك لتحصين أكبر عدد من المجتمع بالجرعة الأولى وحماية الصحة العامة والوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

توفر اللقاحات

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم توفير لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين مجاناً، حيث أكد مساعد وزير الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية.

كما أكدت عن توفر خدمة تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فروع "صيدليات الدواء" مجانا.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: "تمكينا لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، الآن خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا متوفرة في صيدليات الدواء مجانا".

ونصحت وزارة الصحة بأخذ اللقاح، لافتة إلى أن التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا متاح مجانا عبر تطبيق صحتي.