.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصحة السعودية: تأجيل موعد الجرعة الثانية.. وهذا السبب!

مركز لقاحات كورونا في الرياض
لقاح كورونا

الصحة السعودية: تأجيل موعد الجرعة الثانية.. وهذا السبب!

وذلك لتحصين أكبر عدد من المجتمع بالجرعة الأولى وحماية الصحة العامة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

بعثت وزارة الصحة السعودية رسائل نصية لهواتف المواطنين والمقيمين، الخميس، تُعلمهم بتأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

السعودية: التوسع في الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. وإرجاء الثانية السعودية لقاح كورونا السعودية: التوسع في الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. وإرجاء الثانية

وقالت في رسائلها: عزيزي صاحب الهوية المنتهية بـ…. تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع إلى موعد يحدد لاحقاً، وذلك لتحصين أكبر عدد من المجتمع بالجرعة الأولى وحماية الصحة العامة والوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

توفر اللقاحات

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم توفير لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين مجاناً، حيث أكد مساعد وزير الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية.

كما أكدت عن توفر خدمة تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فروع "صيدليات الدواء" مجانا.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: "تمكينا لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، الآن خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا متوفرة في صيدليات الدواء مجانا".

ونصحت وزارة الصحة بأخذ اللقاح، لافتة إلى أن التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا متاح مجانا عبر تطبيق صحتي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق هذا الفيديو.. اليابان تعين قطاً رئيس شرطة! لن تصدق هذا الفيديو.. اليابان تعين قطاً رئيس شرطة!
هل اشتقت للرحلات؟.. حل ناجع لسفر آمن بزمن كورونا هل اشتقت للرحلات؟.. حل ناجع لسفر آمن بزمن كورونا
الأكثر قراءة
النيابة السعودية: السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة تسهيل دخول المتسللين النيابة السعودية: السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة تسهيل دخول المتسللين
السعودية: نتابع بقلق بالغ التطورات لبرنامج إيران النووي السعودية: نتابع بقلق بالغ التطورات لبرنامج إيران النووي
القبض على شبكات إجرامية استولت على مبالغ تجاوزت 35 مليون ريال القبض على شبكات إجرامية استولت على مبالغ تجاوزت 35 مليون ريال
هكذا يفطر الصائمون في الحرمين الشريفين خلال رمضان هكذا يفطر الصائمون في الحرمين الشريفين خلال رمضان
تعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشاراً للملك سلمان بمرتبة وزير تعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشاراً للملك سلمان بمرتبة وزير
البلديات في السعودية تكثف رقابتها مطلع البلديات في السعودية تكثف رقابتها مطلع "رمضان" عبر مبادرة "ممتثل"
قبل أن تذهب
العربية ترصد أحداث دراما رمضان لهذا العام
العربية ترصد أحداث دراما رمضان لهذا العام
اكتشف المزيد