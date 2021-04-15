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تعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشاراً للملك سلمان بمرتبة وزير

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

تعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشاراً للملك سلمان بمرتبة وزير

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العربية.نت

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرأ ملكياً بتعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين‬⁩ بمرتبة وزير.

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم: أ 478 التاريخ: 3 9 1442 هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ 90) بتاريخ 27 8 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م 10) بتاريخ 18 3 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ 14) بتاريخ 3 3 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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