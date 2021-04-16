التحالف: تدمير باليستي حوثي أطلق تجاه جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه الأعيان المدنية في جازان بالسعودية.

وأوضح أن محاولات ميليشيا الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشار إلى اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

والخميس، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء (الأربعاء) وصباح (الخميس) من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) تجاه مدينة (جازان).

وأوضح أن محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، ومنها محاولة استهداف جامعة جازان، وقد نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة مما نتج عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة عليه دون خسائر بالمدنيين.

وأكد أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الطائرات بدون طيار مفخخة والصواريخ الباليستية، وأن هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب.

كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بتحييد وتدمير مصادر التهديد وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.