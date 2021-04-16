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السعودية.. خطباء يحذرون من دفع الزكاة لجهات مجهولة

عبداللطيف آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ

السعودية.. خطباء يحذرون من دفع الزكاة لجهات مجهولة

التعليمات شددت على ضرورة ألا يدفع المسلم زكاته وصدقاته إلا لمستحقيها

متابع الغاء المتابعة

الرياض – العربية.نت

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تحذيراً للناس من جهات خارجية مجهولة وتوعية، تحدث كافة خطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بمناطق السعودية، اليوم الجمعة، عن أحكام الزكاة والصدقات، مشددين على ضرورة ألا يدفع المسلم زكاته وصدقاته إلا لمستحقيها سواء أخرجها بنفسه أو عبر الجهات الرسمية المصرح لها بجمع الزكاة والتبرعات وإيصالها إلى مستحقيها كمنصة "إحسان" ومنصة "فرجت" ومنصة "جود للإسكان" وغيرها مما يكون تحت إشراف الجهات الرسمية.

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جاء ذلك بعد توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أصدر فيه تعميماً استنادًا لما ورد للوزارة بشأن ما رصدته الجهات المختصة من قيام جهات خارجية مشبوهة على شبكة الإنترنت بدعوات لجمع التبرعات خارج المملكة، في حين قد ينساق البعض للتبرع وإجراء التحويل المالي لها وأهمية التنبيه بخطورة تلك المواقع.

الجدير بالذكر أن تعميم وزير الشؤون الإسلامية، يأتي في إطار الجهود التوعوية والإرشادية التي تقدّمها الوزارة عبر منابر الجوامع لتوعية وإرشاد المجتمع حول بعض الأمور التي يحسن التنبيه لها والتي تساهم في حماية المجتمع وحفظ الأمن، تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

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