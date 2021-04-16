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زراعة 100 ألف شتلة في محمية الملك عبدالعزيز

محمية الملك عبد العزيز الملكية

زراعة 100 ألف شتلة في محمية الملك عبدالعزيز

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العربية.نت - نادية الفواز

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أطلقت محمية الملك عبدالعزيز الملكية المرحلة الأولى من حملة تشجير المحمية، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك بحضور الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان، والرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر، وقائد القوة الخاصة للأمن البيئي في منطقة الرياض العقيد ناصر السليس، ومشاركة عدد من المهتمين والنشطاء البيئيين.

إلى ذلك، شملت المرحلة الأولى من حملة تشجير المحمية زراعة 100 ألف شتلة من (الغاف الخليجي، طلح، رمث والعرفج). ويتكون مشروع التشجير في المحمية من سبع مراحل، تستهدف زراعة 500 ألف شتلة، وسيتم ريها بطريقة حصاد المياه.

تأتي الحملة التي انطلقت يوم أمس، كمبادرة تعاون بين القطاعات ذات العلاقة بالبيئة ممثلة بالأمن البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية؛ وذلك بهدف تعزيز التكامل للمحافظة على البيئة وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وتحقيق استدامته، ومكافحة التصحر في السعودية.

ويستهدف تشجير محمية الملك عبدالعزيز الملكية الحفاظ على النباتات المهددة بالانقراض، وإعادة إكثارها وزراعتها، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة بهدف الحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية.

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