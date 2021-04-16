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في شحنة برتقال.. إحباط تهريب 5 ملايين قرص مخدر للسعودية

في شحنة برتقال.. إحباط تهريب 5 ملايين قرص مخدر للسعودية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

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كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (5,200,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة البرتقال.

وأشار إلى أنه تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء جدة الإسلامي.

كما أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمدينة عرعر، وهم (4) متهمين، منهم مواطنان، ومقيم ووافد من الجنسية السورية.

وأكد النقيب "النجيدي"، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

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