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عبر إحسان.. انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالسعودية

إحسان

عبر إحسان.. انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالسعودية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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انطلقت الجمعة الحملة الوطنية للعمل الخيري في السعودية، على منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة السعودية وبحضور ومشاركة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال. وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

ونوه رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إلى اهتمام القيادة بالعمل الخيري وتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سبل الخير ، مشيرا إلى أن منصة (إحسان) تهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمنشآت بشكلٍ عام، ورفع كفاءة العمل التنموي، والارتقاء بقيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لدى الأفراد أو المؤسسات على حدٍ سواء ، ومساندة الخدمات والبرامج والمنصات الوطنية المعنية بالتبرع على مستوى المملكة.

وأصبحت نقطة تحول في مجال العمل الخيري، والاعلان عن انطلاقة الحملة الوطنية للعمل الخيري قدمت المملكة للعالم نموذج يحتذى به في كيفية تطويع التقنية لرفع المعاناة وتحسين جودة الحياة.

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