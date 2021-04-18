.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية

الجيش اليمني يسقط مسيرة درون حوثية
تدمير مسيرة حوثية (أرشيفية)

التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية

التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

إضراب لمختطفين في سجن حوثي بصنعاء.. ودعوات لإنقاذهم اليمن إضراب لمختطفين في سجن حوثي بصنعاء.. ودعوات لإنقاذهم

وأوضح التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

والجمعة، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه الأعيان المدنية في جازان بالسعودية.

والخميس، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء (الأربعاء) وصباح (الخميس) من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة و5 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) تجاه مدينة (جازان).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو مسرب أشعل مواقع التواصل.. صحون طائرة في السماء فيديو مسرب أشعل مواقع التواصل.. صحون طائرة في السماء
مرض خطير نقلته ملكة بريطانيا.. قتل عددا من أمراء أوروبا مرض خطير نقلته ملكة بريطانيا.. قتل عددا من أمراء أوروبا
الأكثر قراءة
من موقع حادث من موقع حادث "قتيل أسد الرياض".. تفاصيل عما جرى
ولي العهد السعودي يتبرع بـ10 ملايين ريال للعمل الخيري بمنصة إحسان ولي العهد السعودي يتبرع بـ10 ملايين ريال للعمل الخيري بمنصة إحسان
عبر إحسان.. انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالسعودية عبر إحسان.. انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالسعودية
الملك سلمان يتبرع بـ20 مليون ريال للعمل الخيري بمنصة إحسان الملك سلمان يتبرع بـ20 مليون ريال للعمل الخيري بمنصة إحسان
رفع الإيقاف عن مساحات كبيرة من الأراضي شمال الرياض رفع الإيقاف عن مساحات كبيرة من الأراضي شمال الرياض
صور.. مرتفعات عسير في السعودية تتشح بالبياض صور.. مرتفعات عسير في السعودية تتشح بالبياض
قبل أن تذهب
بريطانيا تودع الأمير فيليب كما أراد تماما.. كيف؟
بريطانيا تودع الأمير فيليب كما أراد تماما.. كيف؟
اكتشف المزيد