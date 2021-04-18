السعودية.. إتمام أكثر من 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، عن إتمام أكثر من 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين، عبر أكثر من 580 موقعا للتطعيم موزعة في كافة مناطق المملكة.

أكثر من (7,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.



⁧#خذ_الخطوة⁩ خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.

⁦https://t.co/BnAPh0DSBh pic.twitter.com/d3Pu6rc4Gl — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 18, 2021

وكانت السعودية قد أطلقت حملة "خذ الخطوة" لحجز المواعيد وتنظيم عملية التلقيح وإتاحته للجميع.

وأمس السبت، أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 948 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 9 حالات وفيات، وتسجيل 775 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 387,795 حالة في المملكة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (948) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (775) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (387,795) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/PMLQSljO8T — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 17, 2021

وكانت وزارة الصحة السعودية بعثت برسائل نصية لهواتف المواطنين والمقيمين، الخميس، تُعلمهم بتأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقالت في رسائلها: عزيزي صاحب الهوية المنتهية بـ…. تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع إلى موعد يحدد لاحقاً، وذلك لتحصين أكبر عدد من المجتمع بالجرعة الأولى وحماية الصحة العامة والوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم توفير لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين مجاناً، حيث أكد مساعد وزير الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية.

كما أكدت عن توفر خدمة تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فروع "صيدليات الدواء" مجانا.