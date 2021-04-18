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رفع الإيقاف عن مساحات كبيرة من الأراضي شمال الرياض

شمال الرياض

رفع الإيقاف عن مساحات كبيرة من الأراضي شمال الرياض

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن صدور قرار يقضي برفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، والسماح بالتصرف في مساحات كبيرة منها، بما يشمل جميع أعمال التخطيط والتطوير والبيع والشراء وإيصال كافة الخدمات لها، على أن تكون متوائمة مع الكود العمراني لمدينة الرياض بعد إطلاقه. وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت.

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وأوضحت الهيئة أن هذا القرار الصادر بشأن الأراضي في المدينة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة تمهيدًا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030، ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة حتى تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030.

‎‏‎وتضمن القرار العديد من الجوانب التي تهدف في مجملها إلى تطوير البنية التحتية ودعم توفير الاستخدامات السكنية والسياحية بما يسهم في رفع مستوى جاذبية المدينة، وتنظيم البيئة العمرانية والعناية بالجوانب التراثية، ومعالجة التعديات التي تشوّه المشهد الحضري.

‎‏‎كما أعلنت الهيئة تشكيل لجنة متخصصة للنظر في شؤون إيقاف الأراضي في مدينة الرياض والدراسات المرتبطة بها بعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

‎‏‎ كذلك تم تأسيس مركز اتصال موحد يعمل بإشراف من الهيئة الملكية لمدينة الرياض واللجنة المختصة بالنظر في إيقاف الأراضي في مدينة الرياض، لفتح المجال للتواصل مع الجمهور والرد على تساؤلاتهم بهذا الخصوص، من خلال الرقم 8001240800، حيث يعمل المركز خلال شهر رمضان المبارك من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، ومن الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 1 صباحًا، وسيواصل المركز العمل بعد شهر رمضان من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.

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