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صور.. مرتفعات عسير في السعودية تتشح بالبياض

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صور.. مرتفعات عسير في السعودية تتشح بالبياض

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العربية.نت - نادية الفواز

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شهدت عدة من محافظات ومراكز منطقة عسير – جنوب غرب السعودية- يوم أمس هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، صاحبتْها زخات كثيفة من البرد، واستمرّ هطول الأمطار الغزيرة على عدد من مدن ومحافظات المنطقة شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وتنومة والنماص، ومراكز السودة وطبب وبللحمر وبيحان وبللسمر والأثب والماوين، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت بها الأرض.

في الوقت نفسه، استوقفت الأجواء الماطرة والجبال المكسوة بالبرد أهالي المنطقة وعابري الطرق السياحية، للاستمتاع بشلالاتها المنهمرة وركام البرد على جنبات الطرق، والتي وثقها المصور الضوئي "فايع الألمعي" الذي وثق جماليات الأبيض فوق جبال وطرقات عسير.

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من جهتها، ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأثر أجزاء واسعة من السعودية باضطرابات جوية قوية ناتجة عن تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتسم بالقوة والشمولية.

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2 صور

وهطلت الأمطار الرعدية الغزيرة في عديد من مناطق السعودية يوم أمس، على مرتفعات: جازان وعسير والباحة والطائف، إضافة إلى أجزاءٍ من منطقتَي حائل والقصيم، كما وافقت هذه السحب بنشاط للرياح الهابطة التي قد تتشكّل على أثرها موجات غبارية في بعض المناطق.

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